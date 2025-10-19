كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن برنامجه الانتخابي، وعن خطته لتطوير القطاع الصحي والزراعي وذلك خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي".

من هو محمود عبادة زيدان؟

قال زيدان إنه ولد عام 1984 بقرية العكريشة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، مضيفًا أنه تخرج من كلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 2006.

وأوضح أنه بدأ مسيرته المهنية مع والده في تجارة المبيدات منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة قادته لتأسيس شركة المجموعة الأوروبية، التي أصبحت كيانًا رائدًا يدعم القطاع الزراعي في مصر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الفني.

محمود زيدان يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة للبرمجة

أكد زيدان، أن مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تمتلك الإمكانيات البشرية لقيادة ثورة تعليمية تكنولوجية تتماشى مع متطلبات العصر.

وأوضح زيدان، إن كفر الدوار، بتعدادها السكاني البالغ مليوني نسمة، يمكن أن تتحول إلى مركز عالمي للبرمجة والتكنولوجيا، مضيفًا أن إنشاء مدارس متخصصة في البرمجة أولوية عاجلة.

زيدان يكشف عن رويته لرفع مستوى التعليم والصناعة

وكشف زيدان، عن رؤيته الشاملة لتطوير الدائرة، معتبرًا أن نهضة أي دولة في العالم تقوم على ركيزتين أساسيتين.

وقال "زيدان"، "عندي إنسان متعلم وسليم في الصحة، أقدر أبني أي وطن في أي مكان في العالم"، وعن قطاع التعليم، أشاد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بالجهود المبذولة، مشيرًا إلى وجود تحدٍ كبير يتمثل في الكثافات الطلابية العالية.

أكبر قلعة صناعية وحلولًا لعودة مصانع الغزل

كشف محمود عبادة زيدان، عن رؤيته لإحياء القطاع الصناعي والتعليمي في الدائرة.

وقال "زيدان"، إن قلعة الغزل والنسيج في كفر الدوار تمثل إرثًا صناعياً عريقاً، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تستورد ملابسها من كفر الدوار منذ عام 1980، مضيفًا أن إحياء هذه القلعة الصناعية يتطلب توفير عدة مقومات، مؤكداً أن أبرزها إنشاء مدرسة فنية تطبيقية متخصصة في الغزل والنسيج، لتأهيل الشباب على أحدث التقنيات في هذا المجال.

زيدان يكشف برنامجه لتحسين خدمات الصحة

كشف محمود عبادة زيدان، عن خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي في الدائرة التي يقطنها مليوني نسمة.

وقال، إن 3 مستشفيات فقط لا تكفي لخدمة هذه الكثافة السكانية، مؤكدًا أن الخدمات الصحية في كفر الدوار تحتاج إلى تطوير جذري، مضيفًا أن أولوياته تشمل تحويل وحدات طب الأسرة إلى وحدات شاملة متعددة التخصصات، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية.

تحديات ملف الزراعة في كفر الشيخ

كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن رؤيته لتطوير القطاع الزراعي في محافظة البحيرة.

وقال زيدان، إن لجنة الزراعة ستكون على رأس أولوياته، مؤكداً أن هدفه هو وصل صوت المزارع البسيط إلى المستثمر الكبير، وأضاف زيدان أن الاستثمار الزراعي طويل الأمد، موضحًا: "ممكن أزرع شجرة وأقعد عليها 5 سنين عشان أحصد منها"، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين.

حلول عملية لمشكلة مياه الشرب

كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن خطة طموحة لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي في الدائرة.

وقال زيدان، إن كفر الدوار تحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من المياه، مشيرًا إلى أن المحطتين الحاليتين تنتجان 1400 متر مكعب فقط بينما الاحتياج الفعلي يصل إلى 280 ألف متر مكعب، مضيفًا أن الدائرة تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في"ترعة المحمودية التي توفر مياه النيل، مؤكدًا أن هذا يمثل امتيازًا لا تتوفر عليه العديد من المحافظات الأخرى.

حلول أزمة الكهرباء في دائر كفر الشيخ

كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن أزمة الكهرباء التي تعاني منها الدائرة، معتبراً أن الشبكة الحالية لا تكفي الاحتياجات المتزايدة.

وقال زيدان، إن محطة الكهرباء في كفر الدوار تنتج 220 ميجاوات فقط"، مشيراً إلى أن الاحتياج الفعلي يصل إلى 458 ميجاوات، مما يعني وجود عجز يصل إلى 238 ميجاوات.

