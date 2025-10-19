رحلت الإعلامية فيفيان الفقي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتُعد فيفيان الفقي واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر، إذ قدمت مجموعة من البرامج التلفزيونية المتميزة، واشتهرت بأسلوبها الهادئ ورقيها المهني في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية.

كانت الإعلامية بسمة وهبة قد ناشدت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، للتدخل ومساعدة صديقتها فيفيان، وكتبت: "صديقتي فيفيان الفقي مصابة بالسرطان في أماكن كثيرة بجسمها، والعلاج الكيماوي لم يحقق نتيجة، وهناك دكتور قال إنه قادر على إزالة الخلايا السرطانية، وقامت بالعملية في مستشفى خاص بالمهندسين."

وأضافت وهبة: "حالتها تدهورت أكثر، العملية تمت في ظروف صعبة، والمستشفى لم يكن منظمًا، والغرف بها تسريب مياه على الحوائط، والعملية أجريت في ممر آخر وليس في غرفة العمليات، وراجعنا كاميرات المراقبة."

أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة فيفيان الفقي كالتالي:-

بدأت مسيرتها في التلفزيون المصري، وقدمت برامج اجتماعية وثقافية تميزت بالهدوء والرقي واحترافية الطرح.

أجرت لقاءات مؤثرة مع عدد من الشخصيات العامة في مجالات السياسة والفن والثقافة، ما جعلها من أبرز الوجوه الإعلامية على الشاشة.

تعرضت عام 2022 لمحاولة اختطاف على يد سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكية، ورفعت دعوى قضائية ضد الشركة طالبت فيها بتعويض قدره 100 مليون جنيه.

كانت معروفة بعلاقاتها الإنسانية ومشاركاتها الخيرية، واحتفلت سنويًا بعيد ميلادها وسط مجموعة من الفنانين والإعلاميين، من بينهم بسمة وهبة ونرمين الفقي وبوسي وسامو زين.

خاضت رحلة طويلة مع مرض السرطان بشجاعة نادرة وإيمان عميق، حتى رحلت صباح اليوم الأحد، تاركة إرثًا إعلاميًا وإنسانيًا لن يُنسى.