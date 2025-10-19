إعلان

الرئيس السيسي: الحفاظ على الوطن يتطلب تكاتف جميع مؤسسات بناء الوعي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

05:33 م 19/10/2025

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحفاظ على الوطن يتطلب تكاتف جميع مؤسسات بناء الوعي، مشيرًا إلى أن المدرسة، والمسجد، والكنيسة، والبيت، والإعلام، جميعها تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية أظهرت أهمية الوعي الشعبي، قائلًا: "ربنا بيورينا النتائج قدامنا، وحياة الناس ممكن تضيع أو البلد نفسها".

وتابع: "أن الحفاظ على الوطن ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو واجب جماعي يتطلب إدراكًا حقيقيًا من المواطنين لما تمر به البلاد من تحديات".

السيسي عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية

إعلان

إعلان

