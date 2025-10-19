إعلان

رجال الإسعاف ينقذون سائحة من أعماق هرم سنفرو بدهشور

كتب : أحمد جمعة عسكر

03:42 م 19/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح رجال الإسعاف المصري في إنقاذ سائحة إسبانية أُصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بمنطقة دهشور الأثرية بمحافظة الجيزة.


بدأت الواقعة عندما تلقى الخط الساخن 123، بلاغًا بوجود سائحة مصابة داخل الهرم، فتم على الفور توجيه مركبة إسعاف تحمل الكود (2399) بقيادة المسعف أحمد علي حمودة وفني القيادة علي حسن عبد المجيد إلى موقع الاستغاثة.


وفور وصول الفريق إلى محيط الهرم، استمعا إلى صيحات استغاثة قادمة من داخل الممر المؤدي إلى عمق الهرم، والذي يبلغ طوله نحو 80 مترًا، بزاوية ميل تصل إلى 26 درجة، وبعرض لا يتجاوز المتر الواحد.


وبعد النزول لمسافة طويلة وسط إضاءة خافتة ونقص في الأكسجين، عثر رجال الإسعاف على السائحة الإسبانية ملقاة على منحدر خشبي داخل الهرم، وقد أُصيبت بكسر في القدم نتيجة سقوطها أثناء جولتها السياحية، بينما كان زوجها إلى جوارها في حالة من القلق الشديد.


باشر رجال الإسعاف التعامل مع الحالة فورًا، مستخدمين الحزام العنكبوتي ولوحة النقل الصلبة لتأمين المصابة وتثبيت إصابتها، ثم بدأوا رحلة الصعود الشاقة بمساعدة حراس الهرم، وسط ممرات ضيقة ومنحدرات زلقة تطلبت الزحف في بعض المواضع لتفادي أي حركة خاطئة قد تُعرض المصابة أو رجال الإنقاذ للخطر.


وبعد جهد متواصل استمر قرابة الساعة، تمكن فريق الإسعاف من إخراج السائحة إلى مدخل الهرم بأمان، حيث جرى استكمال تقديم الإسعافات اللازمة لها قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.


ووصفت هيئة الإسعاف المصرية الواقعة بأنها "ملحمة إنسانية جديدة تُضاف إلى سجل أبطال الإسعاف المصري"، مؤكدة أن المسعفين جسّدوا أسمى صور الإخلاص والاحترافية، وأن ما قاموا به داخل أحد أضيق وأصعب المواقع الأثرية يُعد إنجازًا بكل المقاييس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجال الإسعاف المصري سائحة هرم سنفرو دهشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين