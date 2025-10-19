فرض رسوم حجز على القطارات الإضافية بالدرجة الثالثة المكيفة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطاع المسافات الطويلة، تعليمات انضنانية برقم 9 لسنة 2025 بشأن إضافة قيمة رسم حجز للمجموعات والأفراد وعند حجز القطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة.

وبحسب متسند التعليمات الانضمامية، الذي حصل عليه مصراوي، يأتي ذلك بالإحالة إلى التعليمات الانضمامية رقم 7 لسنة 2024 بشأن تحريك أجور السفر بالقطارات المكيفة والثالثة التهوية والعادية والتعليمات الانضمامية رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل قواعد العدول عن السفر بالقطارات بنظام حجز المقاعد مقدمًا.

وقد وافق مجلس المديرين بجلسته بالتمرير بتاريخ 28 سبتمبر 2025، على القرار رقم 258 بالموافقة على إضافة مبلغ 30 جنيهًا رسم حجز للمجموعات، والأفراد عند تشغيل القطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة مع استمرار تحصيل مبلغ 50 جنيهًا على الدرجة الأولى والثانية المكيفة مع عدم إضافة هذا الرسم للأفراد خلال فترة الحجز أثناء عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

وقد تقرر، وفق المستند، اعتبارًا من يوم 6 أكتوبر 2025 تنفيذ الآتي:

- إضافة 30 جنيهًا رسم حجز للمجموعات والأفراد عند تشغيل القطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة.

- إضافة الرسم على قيمة تذكرة السفر على جميع القطارات.

- استمرار تحصيل 50 جنيهًا على الدرجة الأولى والثانية المكيفة.

- إيقاف إضافة رسم الحجز للأفراد عند تشغيل القطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجات الأولى والثانية والثالثة المكيفة خلال فترة الحجز أثناء عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

- في حالة عدول الراكب عن السفر من ضمن المجموعات والأفراد عند الحجز بالقطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة يتم خصم رسم الحجز بالإضافة إلى النسب المقررة من قيمة التذكرة الكاملة والمصاريف الإضافية طبقًا لتعليمات الهيئة.

- لا تُرد قيمة (رسم الحجز المضافة على التذكرة لحالات (التذاكر خطأ هيئة أو فرق درجة في حالة استبدال العربة بدرجة أقل من الدرجة المسافر بها الراكب أو فرق التكييف (عطل التكييف) وفق تعليمات الهيئة المعمول بها".

