شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

بحضور البابا تواضروس.. وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس وتدشين كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون، والتي تُعد واحدة من أهم الكنائس في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تعرف على موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2026

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ-2026، مواعيد التقديم إلى الحج وإجراء القرعة العلنية.

هيئة الدواء: سحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق حتى الآن

أكدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

بعد مغادرته مجلس الشيوخ.. أول ظهور للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق في حفل عقد قران حفيده -(صور)

شهدت قلعة صلاح الدين بالقاهرة، مساء اليوم السبت، أول ظهور للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ السابق، عقب انتخاب رئيس جديد للمجلس، وذلك خلال مشاركته في حفل عقد قران حفيده سيف، نجل النائب السابق عمرو غلاب.

تعليمات عاجلة من السياحة بشأن سداد قيمة حجوزات حجاج المشاعر 1447هـ

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعليمات عاجلة لجميع الشركات الأعضاء، بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج الجديد لعام 1447 هـ / 2026 م، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية.