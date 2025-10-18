تعليمات عاجلة من السياحة بشأن سداد قيمة حجوزات حجاج المشاعر 1447هـ

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعليمات عاجلة لجميع الشركات الأعضاء، بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج الجديد لعام 1447 هـ / 2026 م، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت "الغرفة"، بحسب خطاب لها حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن تعليمات السعودية، شددت على ضرورة حجز وسداد قيم مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة، إلى جانب باقات الخدمات المقدمة لهم بشكل فوري ودون أي تأخير.

وأوضحت أن تعليمات وزارة الحج والعمرة نصت على وجوب سداد قيم حجز مواقع الحجاج بالمخيمات العادية (الأرضية)، إضافة إلى سداد قيمة باقات الخدمات الأساسية المقررة للحجاج.

وأكدت أنه لن يُسمح بإجراء ترقية من المخيمات إلى الأبراج الفندقية بعد السداد، ما يعني ضرورة الالتزام التام بسداد قيمة المخيمات المحددة وعدم إرجاع المبالغ المدفوعة.

وبيّنت الغرفة أنه في حال رغبت أي شركة في ترقية الخدمات المقدمة لحجاجها إلى أبراج كدانة بالوادي ضمن فئة الحج الخمس نجوم، فسيتم ذلك عبر سداد القيم المطلوبة مرة أخرى بالكامل، دون استرداد المبالغ السابقة المسددة على المسار الإلكتروني الخاصة بالمخيمات العادية أو باقات الخدمات.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الشركات الراغبة في تطوير خدماتها تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الوزارة والغرفة تجاه حجاجها، وذلك بما يخص جودة الخدمات المقدمة وفقًا للتعاقدات المبرمة مع كل حاج.