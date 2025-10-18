تعرف على موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2026

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ-2026، مواعيد التقديم إلى الحج وإجراء القرعة العلنية.



وبحسب ضوابط الحج السياحي 2026، حددت وزارة السياحة مواعيد تنفيذ القرعة الإلكترونية على النحو التالي:

فتح باب تسجيل أسماء المتقدمين من 15 إلى 30 أكتوبر 2025.

إجراء القرعة العلنية يوم 4 نوفمبر 2025.

تسجيل التضامنات بين الشركات من 5 إلى 10 نوفمبر 2025.

استكمال معاينات السكن وتوثيق العقود حتى 15 يناير 2026.



كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.