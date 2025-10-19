حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي، على أنه حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام شركة السياحة المنظمة للحج باختيار مواطن يليه بقائمة الإنتظار، فإنه هناك عدد من الإجراءات تتبع.

وقالت السياحة، وفق الضوابط، إنه في هذه الحالة، يتم تصعيد المواطن المتقدم بالشكوى بدلًا من المواطن الذي يليه بقائمة الإنتظار، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأشارت إلى أنه حال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.