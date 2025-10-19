نقيب الأشراف من قنا: نبعث برقية تأييد للرئيس السيسي قائد مسيرتنا

شارك السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في احتفال أبناء الأشراف بمحافظة قنا، بالمولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر

وخلال كلمته في الحفل، هنأ السيد محمود الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع أبناء الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،

وقال نقيب السادة الأشراف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياءٌ لكل القيم الدينية والأخلاقية التي جاء بها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا يجب علينا العمل على ترجمة هذه القيم إلى سلوك في دنيانا، وعلينا جميعاً أن نقتدي به ونتأسى بأخلاقه الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنحن في أشد الحاجة إلى وحدة الصف والتوضيح الكامل لحقيقة رسالة الإسلام الصحيحة والتي تحمل كل معاني السلام والمحبة والرحمة والألفة فلقد جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وقد قال عن نفسه " ‏إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ".

ولفت إلى أن نقابة السادة الأشراف في مصر نقابة أصيلة ثابتة لها شرعيتها وكيانها في تاريخ الأمة، والشرف يأتي من أصل الانتساب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، متابعا:"اعلموا جميعاً أن المنتسب إلى سيدنا رسول الله، يجب أن يكون أكثر التزاماً بخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم ودائما ما يشار بالبنان إلى نقابة السادة الأشراف ودورها في خدمة المجتمع فلقد كانت ولا زالت وستظل منبرا للوسطية والاعتدال ونشر سماحة الدين الإسلامي السمح، وتقف دائما وابدأ جنباً إلى جنب مع وطننا الغالي وقيادته الرشيدة".

وتابع:"جئنا هنا إلى محافظة قنا أرض الشجاعة والبطولات لنحتفل معاً بمناسبتين عظيمتين ذكرى ميلاد سيد العالمين وخاتم المرسلين ولنحتفل أيضاً بأعظم انتصار عسكري في العصر الحديث سطرته كتب التاريخ بأحرف من نور، وغير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة".

وقال نقيب السادة الأشراف، إننا اليوم نعيش معركة لتحقيق التنمية والاستقرار؛ ولذلك نبعث معاً برقية تأييد لقائد مسيرتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ونثمّن أيضا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاحالسيسي، لم يدخر جهدًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإحباط مخطط التهجير والذي حرص منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على إحلال السلام واستقرار الأوضاع بالمنطقة، معربا عن عن أمنياته للشعب الفلسطيني بالخير والسلام، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها من كيد الكائدين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.