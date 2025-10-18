أكد سعيد منور، مرشح حزب الشعب الجمهوري لمجلس النواب عن دائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، أن خبرته الواسعة في مجال المقاولات والبنية التحتية تؤهله لتمثيل دائرته البرلمانية بشكل فعال.

وقال منور خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع "مصراوي": "أنا من أبناء أبو المطامير، وترعرعت في قرية ثروت بعزبة التلة"، مشيرًا إلى أن ارتباطه بمسقط رأسه يظل قويًا رغم تنقلاته العملية.

وأضاف مرشح حزب الشعب الجمهوري لمجلس النواب: "أنا حاصل بكالوريوس تجارة تخصص تسويق وأعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية"، موضحًا أنه ورث الشركة العائلية وقام بتطويرها مع شقيقه.

وتابع منور: "اشتغلنا في مشاريع كبرى مثل المطارات الحربية والمدنية مع شركات عالمية، كما شاركنا في مشروعات البنية التحتية لعدد من الكومباوندات السكنية الكبرى"، مؤكدًا أن تخصصه الدقيق هو في مجال البنية التحتية المتكاملة.

وأشار إلى أن سر نجاحه في مجال المقاولات يعتمد على "سرعة الإنجاز والأمانة في العمل"، معتبرًا أن الثقة التي اكتسبها من الشركات التي يعمل معها تمثل أهم مؤشرات نجاحه.

وأكد منور أن رحلة تطوير الشركة العائلية بدأت من الصفر وصولاً إلى المشاركة في مشروعات كبرى، قائلاً: "شغلي يبدأ من بداية المشروع وينتهي بآخر عامل يغادر الموقع".

وأكد مرشح حزب الشعب الجمهوري لمجلس النواب عن دائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، على أن خبرته الميدانية في مجال البنية التحتية والمقاولات تمنحه رؤية عملية لمتطلبات التنمية في دائرته الانتخابية، معبرًا عن استعداده لتحويل هذه الخبرة إلى إنجازات ملموسة لصالح أبناء دائرته.