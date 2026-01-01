خالد الجندي: العام الجديد "ضيف كريم" والإنسان ضيف على الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العام الجديد هو "ضيف كريم" قد حلّ بنا.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الله عز وجل أراد من الإنسان أن يُحسن استقبال هذا الضيف، مشيرًا إلى أن الإنسان مطالب بالتعامل مع الأيام والسنين بمنطق الكرم وحسن الضيافة، تمامًا كما يُستقبل الضيف إذا حلّ بساحة الدار، لأن الكرماء يدركون أن للضيف حقًا.

وأوضح أن القرآن الكريم ضرب لنا مثالًا عظيمًا في كرم الضيافة من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

واستطرد "الجندي" متسائلًا: من الضيف على من؟ هل أنت الضيف على عام 2026؟، أم أن عام 2026 هو الضيف عليك؟.

وبيّن أن الفهم الصحيح هو أن العام الجديد ضيف على الإنسان، بينما الإنسان في الحقيقة ضيف على الله عز وجل، يعيش في ضيافته، وتحت رعايته وفضله.

وأشار إلى حكمة عميقة كان يرددها الآباء قديمًا، موضحًا أن والده، رحمه الله، كان يقول كل صباح: "أصبحتُ لله ضيفًا، وضيفُ الله لا يُضام".

وأضاف أن هذه الكلمات تعكس إيمانًا راسخًا بأن من كان في ضيافة الله لا يُظلم ولا يُهدر حقه، مؤكدًا أن أجيال السابقين امتلكت حكمًا ومعاني تربوية عميقة، وكأنها تربية أنبياء.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن عام 2026 ضيف على الإنسان، فإما أن يسترد الله ضيافته، وإما أن تتجدد الضيافة بعام جديد، ليضاف ضيف آخر هو عام 2027، وهكذا حتى يأذن الله باسترداد وديعته.

واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن العمر بيد الله، وأن استقبال الأعوام يجب أن يكون بوعي وإيمان، وشكر للمنعم سبحانه وتعالى.

