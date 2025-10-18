أكد أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل لن تتجاوز 20% بعد قرار تحريك أسعار الوقود، مشددًا على أن هذه النسبة تمثل تأثيرًا ضئيلاً على أسعار السلع النهائية.

وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن الزيادة في تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا من سعر أي سلعة، محذرًا من استغلال هذه الزيادة كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف الزيني: "إذا كانت تكلفة نقل طن القمح تتراوح بين 220 و250 جنيهًا فإن زيادة 20% تعادل حوالي 50 جنيهًا في الطن فقط"، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد يبلغ 37 ألف جنيه بينما تزيد تكلفة نقله 50 جنيهًا أيضًا كحد أقصى.

وتابع رئيس الجمعية قائلاً: "نقل طن سكر أو خضار أو فاكهة فيه 1000 كيلو فالزيادة على الكيلو هي 5 قروش فقط في أقصى الحالات"، مؤكدًا أن هذه النسبة الضئيلة لا تبرر أي زيادات مبالغ فيها على المستهلك.

وأشار الزيني إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في استغلال بعض التجار لهذه الذريعة، معقبًا: "الناس بتستغل النقل وبتعمله شماعة، يقولك الأسعار زادت فنزود سعر السلع 20%، بينما الزيادة الفعلية لا تمثل 3% من سعر السلعة".

وطالب أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، الحكومة بتكثيف جهودها الرقابية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تضافر جهود عدة جهات لضمان أن تنعكس الزيادة الحقيقية في تكلفة النقل فقط على أسعار السلع دون مبالغات أو استغلال.