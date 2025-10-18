تصوير- هاني رجب:

شهدت قلعة صلاح الدين بالقاهرة، مساء اليوم السبت، أول ظهور للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ السابق، عقب انتخاب رئيس جديد للمجلس، وذلك خلال مشاركته في حفل عقد قران حفيده سيف، نجل النائب السابق عمرو غلاب.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، من بينهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، والوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي إلى جانب النائب محمد السويدي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصدقاء العائلتين.

يذكر أن مجلس الشيوخ، أعلن اليوم خلال الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئته القيادية، اختيار المستشار عصام الدين فريد رئيسا للمجلس، ليخلف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في رئاسة المجلس.