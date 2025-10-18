ضياء رشوان: شرم الشيخ أول اتفاق فلسطيني إسرائيلي بضمان 4 دول كبرى

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اتفاق شرم الشيخ يمثل إنجازًا تاريخيًا كونه الاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي الأول الذي يحظى بضمان دولي من 4 دول رئيسية "الولايات المتحدة، مصر، قطر، وتركيا".

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية" أشار رشوان إلى أن هذا الإطار الدولي يعزز التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف رشوان أن حضور أكثر من 30 زعيمًا عالميًا لمراسم التوقيع يمنح الاتفاق بعداً معنوياً وإلزامياً غير مسبوق، مؤكدًا أن هذا التجمع الدولي لم يحدث في أي اتفاق سابق متعلق بالقضية الفلسطينية، مما يجعل من الصعب على أي طرف التنصل من التزاماته.

وتابع أن الاتفاق يتجاوز الطابع الثنائي التقليدي ليصبح إطارًا دوليًا يعزز إدارة الأزمة، مشددًا على أن دور مصر المحوري في صياغة هذا الإطار يعكس التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية وضمان عدم الالتفاف على بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الضمان الدولي يضفي مصداقية على الاتفاق، موضحًا أن مشاركة الدول الأربع الكبرى تضع ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على الأطراف للوفاء بالتزاماتهم، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وإنهاء الصراع.

وأكد رشوان أن نجاح الاتفاق يعتمد على استمرار المتابعة الدولية لضمان تنفيذ البنود، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل لعب دور الوسيط النشط لضمان عدم تراجع الأطراف عن الالتزامات، مما يعزز فرص تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وأكد على أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نقلة نوعية في مسار التفاوض، مشددًا على أن الإطار الدولي يوفر أرضية صلبة لدعم القضية الفلسطينية، مع ضرورة الحفاظ على الزخم الدولي لضمان تحقيق العدالة والسلام.