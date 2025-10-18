إعلان

"العوضي" و"فارس" مرشحان لوكالة مجلس الشيوخ

كتب : نشأت علي

02:14 م 18/10/2025

مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، في إجراءات انتخاب الوكيلين، وذلك بعدما انتهى المجلس من انتخاب رئيس المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

وأعلن النائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والنائب فارس سعد فام، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ترشحهما لمنصبي الوكيلين.

وبدأت صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

