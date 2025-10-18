محافظ القاهرة: الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية لبناء المستقبل

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويحمل شعار "جسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعية".

كما شهد محافظ القاهرة، الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان: "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر"، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ القاهرة، أن انعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي اليوم يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تكنولوجيًا بل ضرورة وطنية لبناء المستقبل بالتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص، مثمنًا دور جامعة القاهرة كأول جامعة مصرية أطلقت استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، في توافق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون استراتيجية ترتكز على توطين التكنولوجيا وتمكين الإنسان، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وترسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

ويقام المؤتمر يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر 2025، وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

وتعكس أجندة المؤتمر تنوع الموضوعات والمحاور التي تغطي مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والصحة والاقتصاد والمالية والهندسة والفنون والتراث والزراعة والقانون، وفي إطار الربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وبما يجسد رؤية جامعة القاهرة في أن يكون الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

