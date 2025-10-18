إعلان

المتحف المصري يستقبل وفدًا من "جلوبال نيو أورليانز" لتعزيز التعاون الثقافي

كتب- محمد شاكر:

01:00 ص 18/10/2025
    المتحف المصري يستقبل وفدًا من جلوبال نيو أورليانز
اختتم وفد رفيع المستوى من مؤسسة "جلوبال نيو أورليانز" (Global New Orleans) الأمريكية، زيارته الثقافية الناجحة لمصر، والتي نُظمت بالتعاون مع "تاك مي تو إيجيبت" (TakeMeToEgypt.co) في الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر، بزيارة خاصة للمتحف المصري بالقاهرة أمس الخميس 16 أكتوبر 2025م.

استُقبل الوفد، الذي ضم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة: البروفيسور المصري الأمريكي هيثم عيد، وسوزانا كوليج، وأيلين بيرن، إضافة إلى المديرة التنفيذية ليلي باندي واثني عشر عضوًا من الجمعية العمومية، من قِبل الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف.

شملت زيارة الوفد للمتحف جولة في مكتبته التاريخية، حيث أعربوا عن إعجابهم الشديد بما تحتويه من مؤلفات تاريخية عظيمة، كما تفقدوا قاعات العرض المتحفي المختلفة بعد أعمال التطوير الأخيرة.

وعلى هامش الزيارة، استقبل الوفد مدير عام المتحف الاستاذ الدكتور علي عبد الحليم في جلسة ودية، اطلعهم خلالها على الخطة المستقبلية الطموحة لتطوير المتحف، وذلك في إطار الاستعدادات لنقل مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير خلال الشهر الحالي.

ويأتي هذا الاستقبال تتويجًا لرحلة ثقافية واسعة شملت معالم بارزة في القاهرة وأسوان والأقصر.

هدفت هذه الرحلة إلى تعزيز روابط التعاون الثقافي بين الشعبين المصري والأمريكي، ومد جسور التواصل والتفاهم المشترك، مع التركيز بشكل خاص على مجال المتاحف وحفظ التراث التاريخي.

المتحف المصري جلوبال نيو أورليانز تاك مي تو إيجيبت

