وزارة العمل تنشر النشرة النصف شهرية للتوظيف -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

05:00 ص 18/10/2025

تعبيرية

أصدرت وزارة العمل، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

الوظائف متوفرة في عدد من التخصصات، وذلك برواتب مجزية تُحدد وفق المقابلة الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

النشرة تتضمن أيضًا مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات، تنفيذًا لنسبة الـ5% المقررة قانونًا، وبرواتب مجزية.

فرص العمل متوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، المنيا، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، بني سويف، وسوهاج.

التقديم متاح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المرفقة في الرابط التالي والذي يتضمن التخصصات المطلوبة كذلك:

