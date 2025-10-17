خبير اقتصادي: مؤشرات النصف الثاني من 2025 تُبشر بمرحلة جديدة للاقتصاد

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن النصف الثاني من عام 2025 يعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، بشهادة المؤسسات الدولية الحيادية، مشيرًا إلى أن هذه الإشارات تؤكد صحة التوجهات الإصلاحية وخروج الاقتصاد من عثراته نحو نمو مستدام.

وقال الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أبرز هذه المؤشرات ثبات سعر الصرف وانخفاضه عن التوقعات السابقة مع استقرار النقد الأجنبي وزيادة التدفقات، مضيفًا أن الدين العام هبط إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات بفضل إدارة فعالة للسداد.

وأضاف الخبير أن الاحتياطي النقدي تجاوز 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى سيطرة على التضخم الذي انخفض من 33% إلى 12% في أغسطس الماضي، مع نمو الناتج الإجمالي بنسبة 4.3 إلى 4.5% رغم الظروف الصعبة.

وتابع الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي، أن الزيادة المستمرة في السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، حتى مع تراجع إيرادات قناة السويس، تثبت نجاح السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تطوير الضرائب لتشجيع الامتثال وزيادة حصيلتها دون إثقال كاهل المواطنين.

وأشار الشوادفي إلى تحسين الإجراءات الجمركية والتجارية الخارجية، مما عزز الثقة الدولية، مؤكدًا أن الإصلاحات ترافق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة من خلال دعم واسع للمحتاجين في القرى والصعيد وسيناء.

وأكد أن الدولة سيطرت على الأسواق رغم الأزمات الدولية، مع رفع الحد الأدنى للأجور ودعم القدرة الشرائية، مما منع نقص السلع وقلل تأثير الضغوط العالمية، مشددًا على دور القطاع الخاص في الاستثمارات كعامل رئيسي للاستقرار.