كشف محمود عبادة، مرشح كفر الدوار لانتخابات مجلس النواب، عن رؤيته للمستقبل السياسي وأهمية تمكين الشباب في العمل الحزبي والسياسي.

وأكد "عبادة، خلال برنامج الطريق إلى البرلمان، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن مستقبل الوطن يرتكز على الشباب والخبرات والكوادر المؤهلة، مشددًا على ضرورة الجمع بين الفكر السياسي والرؤية العملية لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح عبادة أن حزب مستقبل وطن يقدم بيئة مناسبة للشباب الطموح، حيث يجمع بين الخبرات والمعرفة العملية والتدريب المستمر، مؤكدًا أن قيادة الشباب للعمل الحزبي والسياسي تعكس روح الابتكار والحماس.

وأضاف: "كلنا بنبحث عن المستقبل، ومن هنا جاءت رؤيتي بأن الشباب هم العمود الفقري لأي تطوير سياسي واقتصادي".

وأشار إلى أن النائب أحمد عبد الجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن، كان له دور محوري في تعزيز العمل الشبابي داخل الحزب، مؤكدًا أن عبد الجواد يمتلك خبرة عملية على أرض الواقع ويشارك بفاعلية في كافة الفعاليات والمبادرات، قائلًا:"عمل حالة في حزب مستقبل وطن".

وقال عبادة: "رأينا في كل الفعاليات حماسًا وفكرًا واستراتيجية واضحة تؤهل الشباب للقيادة والتخطيط للمستقبل".

اقرأ أيضًا:

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)