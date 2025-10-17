20 صورة من مواقف القاهرة بعد زيادة أسعار المواصلات

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلي والخارجي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للجداول المرفقة والمعتمدة من المحافظة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية.

معايير عادلة لتحديد التعريفة

أوضح محافظ الجيزة أن اللجنة التي شكلت لمراجعة تعريفة الركوب راعت في تحديد الأسعار الجديدة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات بما يحقق العدالة بين السائقين والركاب، ويضمن عدم المبالغة في الأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة، ونشرها في جميع المواقف الرئيسية والفرعية، مع تعليقها في أماكن واضحة للسائقين والمواطنين.

وشدد على ضرورة إلزام جميع السائقين بوضع الملصق الرسمي الذي يوضح خط السير والأجرة المحددة وفقًا للتعريفة الجديدة، ومنع أي محاولات لزيادة الأسعار بصورة فردية أو تقسيم خطوط السير دون موافقة رسمية.

ويرصد "مصراوي"، تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الجيزة، كما يلي:

