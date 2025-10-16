كشف محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن نسبة الدمار في قطاع غزة تجاوزت 90% من المرافق الحيوية والبنية التحتية، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية طالت جميع مناحي الحياة.

وقال العامور، خلال مداخلة مع برنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الدمار شمل المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والقطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية.

وأشار إلى أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية في غزة دمرت مبانيها بالكامل، مما أعاق قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر، وزاد من الأعباء المعيشية على السكان.

وتطرق إلى الوضع في الضفة الغربية، موضحا أن التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات المتكررة وهجمات المستوطنين تسببت في تآكل البنية التحتية، مع وجود أكثر من 1000 حاجز عسكري يعرقل حركة المواطنين والبضائع.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن المشهد الاقتصادي في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة، وسط تدهور واسع في مختلف القطاعات.

وشدد على أن فرص التنمية الاقتصادية أصبحت شبه معدومة في الوقت الراهن، محذرًا من انهيار كامل للاقتصاد الفلسطيني إذا استمر الوضع على ما هو عليه.