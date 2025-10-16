السجن 3 سنوات لصيدلي أنهى حياة والدته في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن 3 سنوات لشاب حاصل على بكالوريوس صيدلة، أنهى حياة والدته بأولاد صقر في محافظة الشرقية في مارس الماضي.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر مارس الماضي، عندنا أنهى الشاب الصيدلي "أحمد ع. أ" 28 عاما حاصل على بكالوريوس صيدلة، حياة والدته خنقا بأن أطبق يديه على عنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها.

وقيدت القضية برقم 4440 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة أولاد صقر والمقيدة برقم 595 لسنة 2025 كلى شمال الزقازيق، وتمت إحالته إلى جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية لاتهامه بقتل والدته عمدا من دون سبق إصرار أو ترصد.

وأفاد شهود عيان بمنطقة الشاب السكنية أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق ومتفوق دراسيا، وكان يعاني حالة نفسية سيئة انخرط فيها منذ فترة زمنية مضت.