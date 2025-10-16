المنطقة العربية تواجه جفافًا حادًا ونقصًا في الموا

أكد الدكتور محمد داود، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه ومستشار هيئة البيئة في أبوظبي، أن المنطقة العربية تعاني من أزمة جفاف حادة ونقص كبير في الموارد المائية، موضحًا أن المنطقة لا تمتلك مصادر كافية تمكنها من زيادة مواردها المائية التقليدية، وهو ما يستدعي التوسع في البحث عن بدائل غير تقليدية لتعزيز الأمن المائي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وقال «داود» إن حصاد مياه الأمطار لم يعد كافيًا لتعزيز الموارد المائية، خاصة في المناطق التي لا تشهد سقوط أمطار كدول الخليج، أو التي تتسم بتربة رملية لا تساعد على تخزين المياه.

وأشار إلى أن الحل الأمثل يتمثل في التوسع في تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن تحلية المياه أصبحت أحد المصادر الاستراتيجية المهمة لزيادة الموارد المائية في الدول العربية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تستثمر نحو 16 مليار دولار في مجال تحلية المياه، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير منظومة الطاقة لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة.

ولفت إلى أن نحو 60% من الطاقة المستخدمة في منطقة الخليج تعتمد على الطاقة الحرارية، نظرًا لغياب مصادر بديلة كافية، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية لتلبية احتياجات محطات التحلية.

وأوضح أن تحلية متر مكعب واحد من المياه تحتاج إلى نحو 50 كيلووات من الطاقة الحرارية، ما يستدعي تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن تحلية المياه أصبحت المصدر الرئيس لتعزيز الموارد المائية في بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، التي تعمل على توظيف المياه المحلاة في الإنتاج الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمنين المائي والغذائي معًا.

