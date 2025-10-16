إعلان

مجلس النواب يقبل استقالة 4 نواب بعد تعيينهم في "الشيوخ"

كتب : نشأت علي

02:41 م 16/10/2025

الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد.

وشهدت الجلسة العامة أيضًا، قبول استقالة 4 أعضاء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم: أحمد العوضي، ميرال الهريدي، عبد الهادي القصبي، عماد خليل.

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

