مجلس النواب يقبل استقالة 4 نواب بعد تعيينهم في "الشيوخ"

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد.

وشهدت الجلسة العامة أيضًا، قبول استقالة 4 أعضاء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم: أحمد العوضي، ميرال الهريدي، عبد الهادي القصبي، عماد خليل.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026