متحدث الوزراء: الانتهاء من جميع استعدادات افتتاح المتحف الكبير

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء بشكل كامل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيقوم اليوم بزيارة تفقدية نهائية للمتحف والمنطقة المحيطة به، استعدادًا للافتتاح المنتظر خلال نحو 15 يومًا.

وقال "الحمصاني"، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن الجولة تشمل تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف والمحاور الرئيسية المؤدية إليه، لافتًا إلى حرص الدولة على تطوير المنطقة المحيطة من حيث عمليات التشجير والنظافة ودهان الواجهات العمرانية، فضلًا عن تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي من منطلق الحرص على الاطمئنان على الاستعدادات اللازمة لهذا الحدث الكبير، والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع أن هناك متابعة شبه يومية من رئيس الوزراء لملف المتحف، تشمل الإجراءات والاستعدادات التنظيمية واللوجستية للحفل، واستقبال الوفود رفيعة المستوى من القادة والرؤساء وملوك الدول الذين أكدوا مشاركتهم في الحدث.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الاستعدادات الرئيسية للمتحف انتهت بالفعل منذ فترة، فيما يُجرى حاليًا التركيز على التحضيرات النهائية الخاصة باستقبال الوفود والإقامة والاستقبال وجميع الأمور اللوجستية المتعلقة بافتتاح المتحف الكبير، مؤكدًا أن الدولة على أتم الاستعداد لإقامة الافتتاح في موعده المقرر بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.

