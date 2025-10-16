تأخر السداد.. 11 سببًا لرفع العداد ووقف التيار عن المشتركين

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قائمة تضم سببًا رئيسيًا تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء ووقف التغذية الكهربائية عن المشتركين، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين بما يحفظ حقوق الطرفين.

الأسباب المؤدية إلى رفع عداد الكهرباء

1. فض أو إتلاف الأختام المثبتة على العدادات أو أجهزة القياس.

2. الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة دون المرور عبر العداد الرسمي.

3. إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك بالمخالفة لشروط التعاقد.

4. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح مسبق.

5. توصيل التيار إلى وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.

6. إحداث خلل عمدي في العدادات أو أجهزة القياس مثل عكس أو إسقاط محول التيار.

7. منع مندوبي الشركة من أداء مهامهم في التفتيش أو الصيانة أو التعديل.

8. تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين (شهرين).

9. هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه.

10. طلب المشترك رسميًا إنهاء التعاقد.

11. تأخر السداد لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة.

إجراءات قانونية وضمانات للمستهلك

أوضح الجهاز، أن شركات توزيع الكهرباء لا تقوم برفع العداد إلا بعد التحقق الفني من المخالفة والتواصل مع المشترك وإخطاره رسميًا، مؤكدًا أن الالتزام بشروط التعاقد والاستخدام السليم للطاقة يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

ودعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين إلى التواصل مع مكاتب خدمة العملاء أو عبر الخط الساخن (121) في حال وجود أي استفسار أو اعتراض على الفواتير أو الإجراءات، مشددًا على أن الجهاز يتابع شكاوى المستهلكين بشكل دوري لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ