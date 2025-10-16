وزير الري يبحث مع مدير "إيكاردا" التعاون في البحث العلمي وإدارة المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمركز، بهدف تسهيل تبادل المعرفة وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات البشرية، والبحث العلمي، وتطوير الابتكارات الموفرة للمياه.

واستعرض الجانبان، الأنشطة التي ينفذها مركز "إيكاردا" في مصر، والتي تشمل استخدام الطاقة المتجددة في الري، وتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، إلى جانب تطبيق تقنيات تحلية المياه للإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل، ودعم الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

كما تم استعراض المشروعات التي ينفذها المركز بمحافظة كفر الشيخ، والتي تهدف إلى تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية عبر تطبيق نظام متكامل للمراوي والمصارف الحقلية لغسل التربة وتربية الأسماك، وذلك ضمن مشروعات ينفذها "إيكاردا" بالتعاون مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وناقش الاجتماع كذلك، دراسة تطوير النظام القائم من خلال دمج وحدات تحلية لامركزية لمياه الصرف الناتجة عن غسيل التربة من الأملاح، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

