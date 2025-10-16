افتتاح منفذ لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بأسوان- صور

كتب-محمد شاكر:

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، منفذ بيع جديد لإصدارات هيئة الكتاب بمقر مكتبة مصر العامة في محافظة أسوان.

وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية ومسؤولي العمل الثقافي في جنوب مصر، ومن بينهم المهندس عمرو حلمي لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية، والدكتور أحمد أمان المنسق العام علي المكتبات الإقليمية، والدكتورة نهلة الأنصاري مدير مكتبة مصر العامة بأسوان، وايمان حلمي مدير المكتب الفني لمكتبة مصر العامة.

يأتي افتتاح المنفذ الجديد في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى توسيع نطاق انتشار الكتاب المصري، وإتاحة إصدارات الهيئة العامة للكتاب في مختلف محافظات الجمهورية، دعمًا لحق المواطن في المعرفة، وتشجيعًا على القراءة والتنوير الفكري في جميع أرجاء مصر، لاسيما في صعيدها الجنوبي.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد أبو الليل أن افتتاح منفذ هيئة الكتاب في مكتبة مصر العامة بأسوان يُعد خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنافذ إلى تقريب الكتاب من القارئ في كل المحافظات، لا سيما في المناطق البعيدة عن المركز، بحيث يجد المواطن إصدارات الهيئة بين يديه بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع شبكة منافذها بالتعاون مع المكتبات العامة والجامعات ومراكز الشباب، في إطار خطة متكاملة لنشر الثقافة والوعي عبر الكتاب الورقي والإلكتروني.

ومن جانبه، عبّر السفير رضا الطايفي عن سعادته بالتعاون المستمر بين صندوق مكتبات مصر العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدًا أن هذا التعاون يُثري منظومة العمل الثقافي ويحقق أهداف المكتبات العامة في تقديم المعرفة والتنوير لكل الفئات العمرية.

وأشار إلى أن مكتبة مصر العامة بأسوان تُعد واحدة من الصروح الثقافية المهمة في الجنوب، إذ تؤدي دورًا محوريًا في نشر الثقافة والقراءة بين الشباب والأطفال، وتنظيم الفعاليات الأدبية والفنية التي تُسهم في رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين.

وأكد الحاضرون أن المنفذ الجديد سيُسهِم في إتاحة أحدث إصدارات هيئة الكتاب من المؤلفات الأدبية والفكرية والعلمية وكتب الأطفال والمجلات الثقافية، مما يُسهم في خلق جسر تواصل مستمر بين الكاتب والقارئ في الجنوب.

كما أثنى المشاركون على حرص وزارة الثقافة وهيئاتها التابعة على الوصول إلى المواطن المصري في كل مكان، مؤكدين أن هذه المبادرات تُعزّز الانتماء الوطني وتدعم التنمية الثقافية المستدامة التي تُعد أحد محاور «رؤية مصر 2030».

ويُعد منفذ مكتبة مصر العامة بأسوان أحد المنافذ الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للكتاب خلال عام 2025 ضمن خطة طموحة لزيادة عدد نقاط البيع في المحافظات، بعد النجاحات التي حققتها منافذ الهيئة في مكتبات مصر العامة بالقاهرة والجيزة والمنصورة ودمياط، وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة إحياء عادة القراءة بين الشباب، وإتاحة المؤلفات القيمة بأسعار رمزية تناسب جميع الفئات، تأكيدًا على أن الثقافة حق لكل مواطن.

وبهذا الافتتاح، تواصل وزارة الثقافة وهيئاتها العمل على مد جسور التواصل المعرفي بين المواطن والكتاب، وجعل القراءة أسلوب حياة، تعزيزًا لرسالتها في بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.

