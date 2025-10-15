أسامة كمال: إسرائيل تمارس المراوغة بشأن معبر رفح

أكد الإعلامي أسامة كمال أن إسرائيل تتبع أسلوب المراوغة في التعامل مع معبر رفح، مشددًا على أن تصريحاتها المتضاربة تعكس محاولاتها للضغط على الأطراف الدولية.

وقال كمال خلال برنامجه "مساء dmc" على قناة dmc، إن إسرائيل أعلنت أمس نيتها تقليص المساعدات عبر المعبر إلى النصف، ثم عادت اليوم لتؤكد فتحه لعبور 600 شاحنة يوميًا، مضيفًا أن هذه التناقضات تثير الشكوك حول نواياها.

وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل روايات متضاربة، مشيرًا إلى أن موقع "واي نت" ادعى استحالة فتح المعبر لأسباب لوجستية، بينما أكدت إذاعة إسرائيل فتحه غدًا، في حين ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" استعداد حماس لتسليم جثامين أربعة رهائن.

وأضاف أن إسرائيل تستخدم هذه التكتيكات لتبرير مواقفها المتقلبة، تابعًا أنها تدرك حجم الدمار الذي تسببت به في غزة وتسعى لتحقيق أهداف سياسية عبر هذه المناورات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات خطيرة في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالهدايا والتغطية الإعلامية والتسهيلات غير القانونية، قائلاً إن هذه القضايا تضعف موقفه داخليًا.

وتابع أن الجهود المصرية والدولية، بمشاركة فرق تركية وقطرية، مستمرة لدعم عمليات الإنقاذ في غزة، مؤكدًا أن التنسيق الدولي ضروري لضمان وصول المساعدات بفعالية.

