مرشحان لمجلس إدارة الأهلي ضمن القائمة الوطنية لانتخابات البرلمان

كتب : محمد سامي

07:17 م 15/10/2025

محمد الجارحي

ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تقدمت بأوراق ترشحها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، عدداً من أعضاء النادي الأهلي ضمن مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويأتي من بين المرشحين البارزين عن القائمة، محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ممثلاً عن محافظة الفيوم، وأحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ممثلاً عن محافظة القاهرة.

ويعد ترشح أعضاء الأهلي ضمن القائمة انعكاساً لحضور قوي لرموز الرياضة في العمل العام، ودورهم في دعم المشاركة المجتمعية، خاصة مع اقتراب انطلاق السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

