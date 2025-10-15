وزيرة التضامن: مصر قدمت 250 ألف خدمة طبية للمصابين الفلسطينيين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر استقبلت نحو 107 آلاف عابر فلسطيني من مصابين ومرافقين على أراضيها خلال العامين الماضيين.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إن الهلال الأحمر المصري قدم أكثر من 250 ألف خدمة طبية للمصابين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الخدمات شملت الرعاية الصحية والإسعافات الأولية والدعم النفسي.

وأضافت أن مصر تواصل جهودها الإغاثية تجاه قطاع غزة، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري يعمل دون توقف لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري، وكشفت عن إدخال القافلة رقم 50 ضمن هذه الجهود.

وتابعت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والمنظمات الأهلية شاركت بفاعلية في تقديم المساعدات، معتبرة أن التكامل بين الدولة والمجتمع المدني أسهم في تسريع وتيرة العمل الإنساني.

وأشارت إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200 زيارة لشخصيات ومسؤولين دوليين في العريش والقاهرة، مؤكدة أن هذه الزيارات تعكس التقدير الدولي الكبير للجهود المصرية.

وأكدت مرسي، على أن الجهود المصرية تمتد إلى ضمان وصول المساعدات العادل للمحتاجين وتقديم الخدمات الطبية والنفسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الشعب الفلسطيني.

