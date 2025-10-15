التموين تطرح عبوة زيت جديدة بـ 27 جنيهًا - تفاصيل

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا للمستهلك النهائي.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنويع المنتجات المطروحة ضمن منظومة السلع التموينية وتوفير بدائل سعرية تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية.

وأكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طرح العبوة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية وزارة التموين الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتوفير خيارات متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته.

وأشار إلى أن تنويع العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إتاحة السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع استمرار الجهود لضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وشددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها الدائم بتنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة السلع التموينية وطرح منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

