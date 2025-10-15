تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل، قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتضم القائمة 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عددًا من الشخصيات البارزة، من بينها المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس محكمة النقض الأسبق، إلى جانب الفريق محمد عباس رئيس حزب حماة الوطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت أمس الثلاثاء قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن دائرتي شرق وغرب الدلتا، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض السباق الانتخابي المقبل.

