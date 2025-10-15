إعلان

رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ضمن مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات "النواب" عن الجيزة

كتب : محمد سامي

05:04 م 15/10/2025

القائمة الوطنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل، قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتضم القائمة 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عددًا من الشخصيات البارزة، من بينها المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس محكمة النقض الأسبق، إلى جانب الفريق محمد عباس رئيس حزب حماة الوطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت أمس الثلاثاء قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن دائرتي شرق وغرب الدلتا، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض السباق الانتخابي المقبل.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القائمة الوطنية مرشحي القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة