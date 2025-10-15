إعلان

بعد تصاعد الاشتباكات.. باكستان تعلن وقف إطلاق نار مؤقت مع أفغانستان

كتب : مصراوي

04:47 م 15/10/2025

باكستان تعلن وقف إطلاق نار مؤقت مع أفغانستان

مصراوي

قالت إسلام آباد إن باكستان وإدارة طالبان الأفغانية اتفقتا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الباكستاني (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء بعد اندلاع قتال جديد بين الجارتين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان وأفغانستان ستبذلان جهودا صادقة، من خلال الحوار، لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة ولكن القابلة للحل.

اندلعت أمس الثلاثاء اشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية في منطقة حدودية نائية شمال غربي باكستان، بعدما اتهمت وسائل إعلام رسمية في إسلام أباد القوات الأفغانية بفتح "نيران غير مبررة" تم التصدي لها.

وذكرت تقارير إعلامية باكستانية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين رفضا الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالحديث للإعلام، أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم وألحقت أضرارًا بدبابات ومواقع عسكرية أفغانية.

من جانبه، أكد طاهر أحرار، نائب المتحدث باسم شرطة ولاية خوست الأفغانية، وقوع الاشتباكات دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار على الحدود المشتركة.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن قوات أفغانية بالتعاون مع عناصر من حركة طالبان الباكستانية فتحت النار على موقع باكستاني "دون استفزاز"، ما دفع القوات الباكستانية في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا إلى تنفيذ ما وصفته بـ"رد قوي".

