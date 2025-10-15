فتحت وزارة الصحة والسكان، باب الاستعانة بالأطباء من المستشفيات العامة والمركزية والجامعية، إلى جانب الأطباء العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الأطباء المحالين إلى المعاش؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد من التخصصات الطبية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الرسمي، أن التخصصات المطلوبة تشمل أقسام الباطنة والأطفال وطب الأسرة والأمراض النفسية، مؤكدة أن المشاركة ستكون بمقابل مادي مجزٍ، وتمثل فرصة حقيقية للمساهمة في دعم جهود تطوير خدمات الرعاية الأولية وتحقيق التغيير الإيجابي في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وحددت وزارة الصحة شروط التقديم، مشيرة إلى أنه يشترط أن يكون الطبيب المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وأن يكون حائزًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، فضلًا عن خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

كما أوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحًا به الموقف من الجزاءات، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للطبيب. وأكدت أن على الراغبين في التقديم تسليم نسخة من المستندات المطلوبة إلى مكتب وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعلان.

