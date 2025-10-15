يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني، يوم السبت المقبل؛ لانتخاب رئيس المجلس والوكيلَين، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد .

ويرصد "مصراوي" التفاصيل الكاملة للجلسة الإجرائية، التي من المقرر أن يترأسها محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ المعين، باعتباره أكبر الأعضاء سنًّا (٨٦ عامًا).

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلَين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

ويُتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعايةً كاملةً، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر حسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلَين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلَين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.





