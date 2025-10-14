كشف الإعلامي باسم يوسف عن الاستراتيجية غير التقليدية التي اتبعها خلال مقابلته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.

وقال باسم خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "دخلت اللقاء على أنه عرض ستاند أب كوميدي"، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالارتباك أمام الحملة الإعلامية المنظمة بعد 11 يوماً فقط من أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف يوسف أنه وجد أن الطريقة الوحيدة لمواجهة "العبث" الإعلامي هي من خلال المزيد من العبث الكوميدي، موضحًا أنه قام بتحضير مادة كوميدية مكتوبة وحفظها مسبقًا كأي عرض ستاند أب احترافي.

وتابع بأنه استخدم "النكتة الافتتاحية" لتفكيك مفهوم "الدروع البشرية" الذي كان يتردد آنذاك، حيث قال: "زوجتي مختبئة وراء أولادنا كدروع بشرية وأنا مش عارف أوصل لها"، مؤكداً أن هذه الإجابة أربكت مورجان الذي لم يكن يتوقع هذا الرد.

وأشار إلى أن استراتيجيته اعتمدت على "إظهار تفاهة" الرواية الإسرائيلية من خلال أسلوب كوميدي، حيث سخر من فكرة أن إسرائيل "تحذر المدنيين قبل القصف"، معتبرًا أن هذا الأسلوب يكشف زيف الادعاءات.

وأشار يوسف إلى أنه قام بمقارنة إسرائيل بشخصية "هوملاندر" الكوميدية الشريرة، واستخدم مفهوم العلاقات السامة مع الشخص النرجسي، مؤكدًا أن هذه التشبيهات وصلت للجمهور بشكل أعمق من الخطاب السياسي التقليدي.