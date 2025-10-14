يتعلق بوالدته.. باسم يوسف يكشف "أسوأ قرار" في حياته

كشف الإعلامي باسم يوسف عن تحول كبير في مسيرته وشخصيته منذ توقف برنامجه "البرنامج" عام 2013.

وقال خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "كنت متوقع ردود الفعل على الحلقة خاصة الناس عايزة تشوف باسم بتاع 2011"، مشيراً إلى أن بعض المتابعين استغربوا التغير الذي طرأ عليه.

وأضاف باسم: "أنا مش باسم بتاع 2011، أنا عندي 51 سنة وبستمتع بأني بتعلم حاجات كتير"، مؤكدًا أن التغير أمر طبيعي في الحياة.

وتابع: "الأفكار والأحاسيس والاتجاهات بتتغير.. فهل من المعقول هفضل بدون تغيير؟".

وأكد أن أسوأ قرار اتخذه في حياته كان تعليم والدته استخدام الفيسبوك، موضحاً أنها كانت تشاهد التعليقات المسيئة تجاهه.

ولفت إلى أن والدته لم تتمكن من الاستمتاع ببرنامجه بسبب ما كانت تقرأه من شتائم وتعليقات سلبية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف باسم يوسف عن موقفه تجاه الانتقادات التي توجه إليه من بعض المصريين في الخارج، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى إثارة الجدل بقدر ما يسعى إلى طرح الأسئلة الصعبة التي يتجنبها كثيرون.