الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
كتب : مصراوي
الهيئة العامة للاستعلامات
القاهرة- أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 567 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.. من السادة التالية أسماؤهم:
وذلك لمدة ثلاث سنوات - وهم :
- ضياء يوسف رشوان أحمد رئيسا.
- السفير علاء الدين زكريا يوسف - نائبا للرئيس - وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2026.
- الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد - عضوا.
- الدكتور محمد فايز فرحات - عضوا.
- نيفين محمد كامل عمر عضوا.
- محمد عبد الحميد محمد فهمي - عضوا.
- عبد المعطي أبو زيد عبد المعطي - عضوا.