الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 567 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.. من السادة التالية أسماؤهم:

وذلك لمدة ثلاث سنوات - وهم :

- ضياء يوسف رشوان أحمد رئيسا.

- السفير علاء الدين زكريا يوسف - نائبا للرئيس - وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2026.

- الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد - عضوا.

- الدكتور محمد فايز فرحات - عضوا.

- نيفين محمد كامل عمر عضوا.

- محمد عبد الحميد محمد فهمي - عضوا.

- عبد المعطي أبو زيد عبد المعطي - عضوا.