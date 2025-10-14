إعلان

وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

كتب : محمد نصار

03:01 م 14/10/2025

الدكتور هاني سويلم

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بريك آريان، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus)، باعتبارها أحد أهم المحاور لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وضمان الأمن الغذائي للدول الإسلامية.

وأشار الوزير إلى ما تمتلكه مصر من خبرات رائدة في مجال إدارة الموارد المائية والري، تراكمت على مدار آلاف السنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من كل نقطة بما يخدم المنتفعين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تنفيذ الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المركز يُعد جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، ويمتلك إمكانيات تدريبية ولوجستية متميزة.

وأشار إلى وجود مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) التابع للوزارة، والذي يقدم دورات متخصصة للأشقاء الأفارقة في مجالات المياه وإدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مصر تضع إمكانياتها وخبراتها في خدمة الأشقاء لتحقيق تنمية مستدامة مشتركة.

الدكتور هاني سويلم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وزير الري

فيديو قد يعجبك:



