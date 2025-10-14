السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت لافتتاح الفصل التشريعي الثاني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت المقبل، لافتتاح الدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المعينين إلى الحضور يوم الخميس المقبل، لاستخراج كارنيهات العضوية الجديدة استعدادًا للجلسة الافتتاحية.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء الأعضاء لليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة (13) من اللائحة على أن المجلس ينتخب في بداية كل فصل تشريعي رئيسه ووكيلَيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر عضوين سنًا.

ويتلى خلال الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم بقية الأعضاء عضوًا عضوًا، ولا يباشر أي عضو مهام عمله إلا بعد أداء اليمين.

ويُجرى عقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بطريقة سرية في جلسة علنية، ويباشر الرئيس المنتخب مهامه فور إعلان فوزه، فيما لا تُجرى أي مناقشات بالمجلس قبل انتخاب رئيسه.