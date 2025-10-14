وزير الصحة يبحث مع نظيرته الألمانية تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نينا فاركن، وزيرة الصحة الألمانية، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في برلين، ألمانيا، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصحية.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول استعراض الوضع الراهن للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والمستحضرات الحيوية، واللقاحات، مع متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللقاءات السابقة، كما تم مناقشة المجالات المقترحة للتعاون، والتي شملت تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والأولية، إدارة الأزمات الصحية، والتصدي للتهديدات والأوبئة.

وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين بحثا آليات التعاون في استراتيجيات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، بهدف الحد من تأثيرها على الصحة العامة، إلى جانب تشجيع الإنتاج المشترك للقاحات والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين المعاهد الطبية المتخصصة والمراكز البحثية والتدريبية التابعة لوزارتي الصحة في كلا البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات تضمنت مناقشة سبل تعزيز التعاون في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، تطبيق استراتيجية “الصحة الواحدة”، تطوير الخدمات الطبية الرقمية، وإنشاء مرافق رعاية صحية ذكية ومستدامة بيئيًا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام مصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وبما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كلا البلدين.

