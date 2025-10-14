هيئة الدواء تبحث مع سفارة النمسا سبل توطين الصناعات الدوائية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رسمياً من سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة السفير جورج بوستينجر، سفير النمسا لدى جمهورية مصر العربية، ووفداً من شركة «إيفر فارما» برئاسة السيد جورج قهواتي، المدير العام العالمي للشركة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر والنمسا في مجال الصناعات الدوائية.

ناقش الاجتماع آليات توطين تصنيع مستحضرات شركة «إيفر فارما» في السوق المصري، بما في ذلك مستحضرات الأورام والعناية المركزة بمختلف أشكالها الصيدلية، وذلك بما يضمن استدامة التصنيع المحلي ويعزز توافر هذه المستحضرات داخل السوق المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب النمساوي يأتي ضمن رؤية الهيئة لتوطين صناعة الدواء في مصر، تحقيقاً للأمن الدوائي الوطني ودعماً لقدرات التصنيع المحلي، وأوضح أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الدواء.

من جانبه، أشاد السفير جورج بوستينجر بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم بيئة الاستثمار الدوائي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق المصري، مؤكداً أن الهيئة تمثل شريكاً موثوقاً وفاعلاً في تعزيز فرص التعاون الدولي.

وأشار إلى أن التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الدوائية المصرية يفتح المجال أمام العديد من الشركات للتوسع في المنطقة عبر السوق المصري الذي يعد بوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية والعربية.

كما ثمن السفير جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الدواء، بما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وخلق بيئة أعمال مشجعة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين مصر والنمسا ويدعم فرص الشراكة المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أعرب السيد جورج قهواتي، المدير العام العالمي لشركة «إيفر فارما»، عن تقديره للتعاون المثمر مع هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة ترى في السوق المصري شريكاً مهماً للتوسع الإقليمي، وأن «إيفر فارما» تتطلع إلى تنفيذ خطط طموحة لتوطين تصنيع المستحضرات الدوائية المتخصصة، بما يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي ورئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق.

كما ضم الوفد النمساوي السيد جورج كرين، المستشار التجاري النمساوي، والسيدة هبة مصطفى، المدير التجاري بسفارة النمسا، والسيدة مها الأتربي، مسؤول التسويق بالمكتب التجاري للسفارة النمساوية.

وشارك من شركة «إيفر فارما» كل من السيد كريستوف شنايدر، رئيس العمليات التقنية، والدكتور سليم صباغ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور أسامة أسعد، رئيس مجموعة أفريقيا، والدكتورة إيريني ماهر، مدير الشؤون التنظيمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي، والمضي قدماً في توطين الصناعات الدوائية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكات المستقبلية.