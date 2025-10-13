إعلان

ترامب: أود انضمام الرئيس السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

06:28 م 13/10/2025

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود انضمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس السلام لإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب.

وعقّب عليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، قائلًا: "إنه سيكون موجودًا طالما كان الرئيس ترامب موجودا".

وكشف ترامب أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مؤكدا أن العالم سيشهد "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط".

وأردف قائلا: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف".

دونالد ترامب الرئيس السيسي مجلس السلام لإدارة غزة وقف الحرب



