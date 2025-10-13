إعلان

الرئيس السيسى لـ "ترامب": نريد استكمال وقف إطلاق النار في غزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

06:20 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر لحضور التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

على هامش قمة شرم الشيخ للسلام بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، أضاف الرئيس السيسي: "سعداء بتحقيق هذا الإنجاز الرائع".

وأضاف: "باسمي وباسم كل مصري ومحب للسلام حققنا إنجازًا رائعًا وكنت متأكد أنك الوحيد القادر على إنهاء الحرب".

وتابع: "بشكر فخامة الرئيس ونريد استكمال وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والجثث أيضا وإدخال المساعدات ونستكمل المراحل التالية".

