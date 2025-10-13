الرئيس السيسي لـ "ترامب": أتطلع لكثير من دعمك في مؤتمر إعادة تعمير غزة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر لحضور التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

على هامش قمة شرم الشيخ للسلام بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، أضاف الرئيس السيسي: "سعداء بتحقيق هذا الإنجاز الرائع".

وتابع الرئيس السيسي: "كنت متأكد أنك الوحيد القادر تحقيق السلام على إنهاء هذا الصراع، وقد أكدت ذلك خلال اتصالي به، وأتطلع لكثير من دعمه في مؤتمر إعادة تعمير غزة".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهًا حديثه للرئيس ترامب: "أشكرك سيادة الرئيس وأتطلع إلى المزيد من الجهد لاستكمال باقي مراحل خطة السلام".

وانطلقت منذ قليل فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

تهدف قمة شرم الشيخ إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.