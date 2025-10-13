إعلان

عمرو أديب مشيدًا بغياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ: أراح واستراح

كتب : حسن مرسي

06:05 م 13/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن ارتياحه لعدم حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن الأجواء العامة كانت أكثر هدوءًا وتوازنًا بغيابه.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، في تغطية لقمة شرم الشيخ للسلام بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة،: "أنا سعيد إن نتنياهو مجاش، لأن وجوده ماكانش هيكون مرحب بيه، وغيابه كان في مصلحة الجميع، نتنياهو أراح واستراح".

وأضاف أن حضور نتنياهو كان سيقلب اتجاه التغطية الإعلامية ويغير طبيعة النقاشات، موضحًا: "لو كان وصل شرم الشيخ، كانت الصورة هتختلف تمامًا، وكان ممكن يُقال إن القمة بترحب بنتنياهو، وده ماكناش حابين يحصل".

واختتم أديب حديثه قائلاً إن غياب نتنياهو جنب القمة الكثير من الجدل، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي محور الحدث، وأن وجوده كان سيصرف الأنظار عن الهدف الحقيقي للقمة.

عمرو أديب نتنياهو قمة شرم الشيخ

