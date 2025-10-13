المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب

كشف المتحدث العسكري تفاصيل الانفجارات المتتالية التي شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه في إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة سعت 1345 اليوم الإثنين بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجئ أدى إلى عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة .

ونطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة، وجارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة.