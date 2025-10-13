إعلان

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب

كتب- محمد سامي:

06:01 م 13/10/2025

أعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المتحدث العسكري تفاصيل الانفجارات المتتالية التي شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه في إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة سعت 1345 اليوم الإثنين بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجئ أدى إلى عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة .

ونطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة، وجارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفكيك عبوات ناسفة المتحدث العسكري الهايكستب أصوات انفجارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية